Володимир Великий – князь Київської Русі чи України-Русі?

(Рубрика «Точка зору») Ірина Костенко, Ірина Халупа ТЕСТ НА ДЕРЖАВНІСТЬ На аукціоні Roma Numismatics Limited вигулькнув срібник Великого Київського князя Володимира з ось таким поясненням щодо місця його походження: «Russia. Kievan Rus». Таке формулювання сколихнуло частину українського історико-археологічного середовища. Але лише в лінгвістичному контексті – адже транслітерація місця походження срібника представлена у відповідності до російської вимови – «KIEvan Rus». Саме з цієї причини, як вважають деякі фахівці, світова спільнота і пов’язує цей період з історією Росії. Натомість, якби писалося «КYIvan Rus», то, на їхню думку, це би вже свідчило про історію України. Ця дискусія нагадала нам східне прислів’я: «Скільки не промовляй «халва», але у роті солодко не стане». Отак само і щодо «Київської Русі». Бо на який лад не вимовляй цей термін, але до України та її історії він не матиме жодного стосунку. Позаяк саме з такою метою цю штучну назву – «Київська Русь» – і вигадали в Москві.

Імперія маніпулювала своїм міфом, пропагуючи «единую общерусскую историю» з її поетапними складовими: Київської-Владімірскої-Московскої Русі

Упродовж століть царська імперія вправно маніпулювала своїм міфом, пропагуючи «единую общерусскую историю» з її поетапними складовими: Київської-Владімірскої-Московскої Русі. У цій фіктивній трійці Київська Русь відігравала базову роль «колиски трьох братніх народів». Де старшим братом імперські ідеологи призначили свою Московію (перейменувавши її згодом на Росію) і переписали на неї всю історичну, культурну та духовну спадщину тисячолітньої княжої Русі. Брехнею про «Київську Русь – колиску трьох братніх народів»» та «єдину давньоруську народність» Московія століттями перековувала українців на холопів. Допоки це безглуздя не спростував видатний історик Михайло Грушевський.

1904 року він науково обґрунтував концепцію самостійного розвитку українського народу:

Грушевський науково довів, що державна історія України починається з тисячолітньої княжої Русі, яка насамперед була пов'язана з українським етносом

«Общерусскої» історії не може бути, як нема «общерусскої» народності… Ми знаємо, що Київська держава, право, культура були утвором одної народності, українсько-руської, Володимиро-Московська – другої, великоруської!» Інакше кажучи, Грушевський науково довів, що державна історія України починається з тисячолітньої княжої Русі, яка насамперед була пов'язана з українським етносом. І на противагу імперському терміну «Київська Русь», видатний історик запровадив назви «Київська держава» або «Україна-Русь». Власне, саме так називається його знаменита 10-томна праця – «Історія України-Руси».

У 20-30-х роках минулого століття цю назву підхопили й видатні науковці, фундатори української музейної справи Федір Ернст, Вадим і Данило Щербаківські. У своїх працях давній період нашої державності вони іменували лише як «Київська держава» або «княжа Україна-Русь». Але тривало це недовго. У часи більшовицького терору їх розстріляли (невдовзі замордували і Грушевського), праці заборонили і саме тоді комуністи знову відновили імперський термін «Київська Русь».

Московський термін «Київська Русь» чомусь продовжує сидіти в науковому середовищі і в залах національних музейних закладів