США: два юристи звинувачують ChatGPT у тому, що він змусив їх цитувати фальшиву прецедентну практику

Два юристи, доповідаючи судді у федеральному суді Манхеттена, звинуватили ChatGPT у тому, що він обманом змусив їх включити фіктивне юридичне дослідження в судову справу, повідомляє АР.

Адвокатам Стівену А. Шварцу і Пітеру Лодуку загрожує покарання за подання позову проти авіакомпанії, який містив посилання на минулі судові справи, які Шварц вважав реальними, але насправді вони були створені чат-ботом на основі штучного інтелекту.

Шварц пояснив, що використовував новаторську програму, коли шукав судові прецеденти на підтримку позову клієнта проти колумбійської авіакомпанії Avianca щодо травми, отриманої під час рейсу 2019 року.

Чат-бот, який зачарував світ створенням схожих на есе відповідей на підказки користувачів, запропонував кілька випадків, пов’язаних з авіаційними аваріями, які Шварцу не вдалося знайти за допомогою звичайних методів, використовуваних у його юридичній фірмі. Проблема полягала в тому, що деякі з цих випадків не були реальними або стосувалися авіакомпаній, яких не існувало.

Шварц сказав окружному судді США Кевіну Кастелу, що він «працював, згідно з помилковим уявленням... що цей веб-сайт отримував ці справи з джерела, до якого я не мав доступу». Він сказав, що «зазнав жахливої невдачі» у проведенні подальших досліджень, щоб переконатися, що цитати правильні.

«Я не розумів, що ChatGPT може фабрикувати справи», – сказав Шварц.

Microsoft інвестувала близько 1 мільярда доларів у OpenAI, компанію, що стоїть за ChatGPT. Його успіх, який демонструє, як штучний інтелект може змінити те, як люди працюють і навчаються, викликав у деяких побоювання.

У березні підприємці, інтелектуали та публічні діячі закликали поставити на паузу дослідження штучного інтелекту. Вони переконані, що системи ШІ, спроможні конкурувати з людиною, «можуть становити значні ризики для суспільства та людства».

ChatGPT – чат-бот зі штучним інтелектом. На відміну від більшості чат-ботів, ChatGPT запамʼятовує та бере до уваги всі попередні запитання користувача в рамках бесіди. Для запобігання потрапляння в запити до ChatGPT та його відповіді текстів, що містять мову ворожнечі або образи, дані фільтруються, потенційно расистські чи сексистські вислови відхиляються