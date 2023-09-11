Зеленський повідомив про «важливу нараду» з Умєровим і Федоровим щодо цифровізації армії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «важливу нараду» з керівництвом Міноборони та Мінцифри щодо цифровізації системи обліку.

«Провів сьогодні кілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований», – сказав він в своєму відеозверненні.

За його словами, «паперової роботи у військах має стати значно менше».

«І точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на «нулі». Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає», – додав Зеленський.

Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Новий міністр оборони серед пріоритетів у діяльності міністерства назвав діджиталізацію.

«Привести до стандартів НАТО всі процедури закупівель. Маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики – електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронних журналів», – зазначив він.