«Синхронізація з партнерами» – Зеленський про нові санкції України проти РФ

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення про два нові пакети санкцій проти РФ синхронізацією дій з партнерами.

«Це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію чи їй допомагають. А також це санкції проти суб’єктів держави-терориста, які стосуються критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна вина у тому, що російський терор продовжується. Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені і на тих, проти кого вже ухвалено відповідні рішення України. Сьогодні я підписав укази щодо більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб держави-терориста», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, Служба безпеки, уряд та РНБО продовжать роботу в санкційному напрямку.

«Будуть й інші санкційні рішення», – запевнив президент.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», які містять переліки із загалом 147 фізичних та 303 юридичних осіб. Більшість із них – російські громадяни та компанії.

Зокрема, серед підсанкційних осіб: російський політик Анатолій Чубайс, голова правління компанії «Россети Ленэнерго» Ігор Кузьмін та його заступник Леонід Акімов.

Перелік обмежувальних заходів включає, поміж іншого, блокування активів та заборону на виведення активів в Україні за межі країни.

Зеленський 18 листопада запровадив санкції проти низки фізичних осіб, які підтримували РФ.