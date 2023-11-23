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Новини | Суспільство

Україна запровадила санкції РНБО проти 147 осіб і понад 300 компаній

Укази містять переліки із загалом 147 фізичних та 303 юридичних осіб
Укази містять переліки із загалом 147 фізичних та 303 юридичних осіб

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про обмежувальні заходи – про це повідомляє Офіс президента 23 листопада.

Сайт президента оприлюднив два укази «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», які містять переліки із загалом 147 фізичних та 303 юридичних осіб. Більшість із них – російські громадяни та компанії.

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Зокрема, серед підсанкційних осіб: російський політик Анатолій Чубайс, голова правління компанії «Россети Ленэнерго» Ігор Кузьмін та його заступник Леонід Акімов.

Перелік обмежувальних заходів включає, поміж іншого, блокування активів та заборону на виведення активів в Україні за межі країни.

Зеленський 18 листопада запровадив санкції проти низки фізичних осіб, які підтримували РФ.

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