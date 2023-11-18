«Посилюємо тиск»: Зеленський щодо нових санкцій проти Росії

У суботу, 18 листопада, Україна схвалила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують Росію, зазначив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб», – зазначив глава держави.

Зеленський також зауважив, що нинішні санкції «націлені на причетних до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території, а також на осіб, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України».

«Посилюємо тиск нашої держави на них. Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного зв’язку цих людей з Україною ми не залишимо», – сказав Зеленський.

Раніше, 18 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України. Воно запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували РФ.