США внесли до списку санкцій кілька компаній, пов’язаних з Росією

Сполучені Штати внесли кілька російських чи пов’язаних із Росією компаній до списку санкцій. Під обмеження також потрапили три танкери.



Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, під санкції потрапили:

Виробник електрообладнання з Чебоксар АБС «Електротехніка», пов’язані з ним московські компанії «Ессет автоматизація» та «Ессет енерго»;

Північномакедонська юридична особа букмекера «Бетсіті», компанії «Домініон Микільський» та «Домініон Тверська-Ярославська», пов’язані із засновником Сербської народної партії Ненадом Поповичем;

Компанія Galleon Navigation з міста Дубай та її танкер «НС Сентурі»

Боснійська компанія «БН-Інжиніринг», яку називали пов’язаною з постачанням продукції запорізького заводу «Мотор Січі» до Росії;

У Державному департаменті США додають, що до списку санкцій потрапили дві особи та 12 організацій із Західних Балкан, пов’язаних зі зловмисним впливом Росії в регіоні та корупцією, яка його уможливлює.

Зокрема до санкційного списку внесли Мішу Вачіча, сербського політика, за участь у організованих Кремлем нелегітимних референдумах про анексію на окупованих Росією територіях України у вересні 2022 року, а також Ненада Поповича, колишнього урядовця Сербії, та його асоційовані компанії. Попович підтримує тісні зв’язки з Кремлем і використовує свою мережу для корупційних схем, щоб накопичити особисте багатство.



Також повідомляється, що Мінфін США застосував санкції щодо восьми осіб і шести юридичних осіб у Боснії та Герцеговині (БіГ), Чорногорії та Північній Македонії, які безпосередньо сприяють російському впливу або чия корупційна діяльність сприяє російському впливу. Ці фізичні та юридичні особи перешкоджають критичним реформам і просуванню до вступу до ЄС, наголошують у Держдепі.