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США внесли до списку санкцій кілька компаній, пов’язаних з Росією

Під обмеження також потрапили три танкери
Під обмеження також потрапили три танкери

Сполучені Штати внесли кілька російських чи пов’язаних із Росією компаній до списку санкцій. Під обмеження також потрапили три танкери.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, під санкції потрапили:

  • Виробник електрообладнання з Чебоксар АБС «Електротехніка», пов’язані з ним московські компанії «Ессет автоматизація» та «Ессет енерго»;
  • Північномакедонська юридична особа букмекера «Бетсіті», компанії «Домініон Микільський» та «Домініон Тверська-Ярославська», пов’язані із засновником Сербської народної партії Ненадом Поповичем;
  • Компанія Galleon Navigation з міста Дубай та її танкер «НС Сентурі»
  • Боснійська компанія «БН-Інжиніринг», яку називали пов’язаною з постачанням продукції запорізького заводу «Мотор Січі» до Росії;

У Державному департаменті США додають, що до списку санкцій потрапили дві особи та 12 організацій із Західних Балкан, пов’язаних зі зловмисним впливом Росії в регіоні та корупцією, яка його уможливлює.

Зокрема до санкційного списку внесли Мішу Вачіча, сербського політика, за участь у організованих Кремлем нелегітимних референдумах про анексію на окупованих Росією територіях України у вересні 2022 року, а також Ненада Поповича, колишнього урядовця Сербії, та його асоційовані компанії. Попович підтримує тісні зв’язки з Кремлем і використовує свою мережу для корупційних схем, щоб накопичити особисте багатство.

Також повідомляється, що Мінфін США застосував санкції щодо восьми осіб і шести юридичних осіб у Боснії та Герцеговині (БіГ), Чорногорії та Північній Македонії, які безпосередньо сприяють російському впливу або чия корупційна діяльність сприяє російському впливу. Ці фізичні та юридичні особи перешкоджають критичним реформам і просуванню до вступу до ЄС, наголошують у Держдепі.

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