Боррель пропонує ЄС запровадити санкції проти понад 120 людей і компаній через війну проти України

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель разом із Європейською комісією подав свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії – про це повідомила пресслужба дипломатичної служби ЄС 15 листопада.

«(Боррель – ред.) пропонує запровадити санкції проти понад 120 додаткових фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України», – йдеться в повідомленні.

Пропозиції Борреля та Єврокомісії, зокрема, стосуються представників російського військового командування, оборони та ІТ-сектору.

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«Запропоновані заходи спрямовані проти тих, хто організував нещодавні незаконні так звані «вибори» на територіях України, які тимчасово окупувала Росія, осіб, відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей, а також осіб, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку Загарбницька війна Росії проти України», – додає пресслужба дипломатичної служби.

Раніше в розпорядження Радіо Свобода потрапив проєкт 12-го пакету санкцій, який підготували в Єврокомісії. Згідно з чернеткою, до нового санкційного пакету увійде заборона на імпорт (прямий або непрямий) алмазів із Росії.

Стосується це сировини як російського походження (зокрема й тієї, що оброблялася в третіх країнах), так і експортованої з РФ чи тієї, що прямувала транзитом. Обмеження поширюється на готові ювелірні вироби з діамантами.

Перед цим Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував презентацію пропозицій нового санкційного пакету на 15 листопада, частково розкривши, що стане його частиною: нові персональні списки, більше експортних обмежень і алмази.