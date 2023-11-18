Зеленський запровадив санкції проти осіб, які підримували Росію

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким набуває чинності рішення Ради національної безпеки й оборони України. Воно запроваджує санкції на 10 років проти деяких фізичних осіб, які підтримували РФ, йдеться у відповідному указі №758/2023.

Згідно з указом, санкції стосуються:

експрем’єр-міністра України Миколи Азарова;

ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника;

колишніх народних депутатів України Олега Царьова та Дмитра Святаша.

Крім них, до санкційного списку потрапили:

очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов;

голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник;

депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін;

Пакет санкцій передбачає:

блокування активів;

повне обмеження торговельних операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань;

заборону участі в приватизації, оренді державного майна;

заборону на здійснення публічних і оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб;

заборону на здійснення угод із цінними паперами;

заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств та інших організацій;

заборону на збільшення розміру статутного капіталу.

Також застосовані санкції щодо 37 юридичних осіб, зокрема до загальноросійського громадського благодійного фонду «Російський дитячий фонд», благодійного фонду «Географія добра», автономної некомерційної організації сприяння соціальній адаптації особистості «Квартал Луї».

Термін дії санкцій – 10 років.

Раніше, 1 липня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, у тому числі й пов’язаних із Росією.

Зеленський 5 липня підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом РФ.