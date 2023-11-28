Сприяння силам РФ у запуску «шахедів» по Одесі – СБУ затримала учасницю російської агентури

Служба безпеки повідомила про затримання в Одесі учасниці російської агентурної мережі, яка передала силам РФ десятки геолокацій із нібито базуванням підрозділів ЗСУ.

«За її координатами окупанти завдавали прицільні повітряні удари, насамперед із застосуванням дронів-камікадзе типу «Шахед»… Зловмисниця через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідцентру російського гру Григорієм Івановим. Після ворожих ударів по Одесі фігурантка звітувала своєму «куратору» про наслідки «прильотів». Крім того, вона проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів обласного центру, які викликали «зацікавленість» у воєнної розвідки країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, жінку затримали у власному помешканні, це місцева підприємиця, яку російське ГРУ дистанційно завербувало у червні. Підозру вона отримала за статтею про держзраду. Наразі перебуває під вартою.

Затримана, за повідомленням СБУ, є третьою фігуранткою агентурної мережі, яку у серпні викрила спецслужба. Двом іншим учасникам повідомили про підозру. Серед них – агент із псевдо «Diezel» та його дружина, яка зараз переховується у Санкт-Петербурзі.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.