Завербований під час окупації, завдання почав виконувати нещодавно: на Чернігівщині затримали агента ФСБ

Служба безпеки повідомила про затримання «розконсервованого» агента ФСБ РФ, який понад рік перебував у режимі очікування завдань на прикордонній території Чернігівщини.

«З жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби він приступив до збору розвідданих про дислокацію українських захисників у регіоні. Насамперед фігурант намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України. Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників. За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, затриманим є 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований ФСБ ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону.

«Тоді він отримав оперативний псевдонім «Шут» та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Після втечі окупантів з Чернігівщини вони залишили свого поплічника на території області та перевели у «режим очікування». У жовтні цього року на російського агента вийшов його «куратор» – кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області – та поставив йому розвідзавдання. Для їх виконання зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони», – повідомили у спецслужбі.

Слідчі повідомили хлопцеві про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне він може отримати довічне ув’язнення.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.