ЗСУ: вночі українські сили ППО збили «шахед», а під ранок – розвідувальний БПЛА «Орлан-10»

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі протиповітряною обороною було знищено запущений Росією ударний БПЛА типу Shahed, а під ранок, на півдні – розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

«Також уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою (імовірно «Іскандер-М»)», – йдеться в повідомленні.

Про те, що з початком доби армія РФ застосувала ударний БПЛА типу Shahed, повідомив раніше Генштаб ЗСУ. Згідно з повідомленням, дрон було знищено.

Водночас про БПЛА-атаку вранці повідомила Хмельницька ОВА. Уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району – травмованих немає.

Крім того, сьогодні близько 9-ї ранку російські війська завдали ракетного удару по підприємству в одному з районів Запоріжжя. Сталося це, за повідомленнями, під час повітряної тривоги. Влада казала, що може йтися про запуск «Іскандера». За попередніми даними, легких поранень зазнала одна людина.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні, і застосовує проти мирних громадян різні види озброєння.