ЗМІ: підрив залізниці в глибині російського Сибіру є спецоперацією СБУ

Підрив вибухівки на залізничній колії в Сибіру, яку Росія використовує для військових поставок, є операцією Служби безпеки України, повідомляють агенції Reuters і Bloomberg з посиланням на українські джерела.



За даними джерела, чотири вибухові пристрої спрацювали вночі, коли вантажний потяг рухався через Північномуйський тунель у Бурятії.



Reuters не зміг незалежно перевірити, чи використовується залізничний маршрут для військових поставок.



СБУ вважає, що цей канал використовувався для переправлення військових вантажів, сказав анонімно Bloomberg український чиновник.

Раніше російські медіа повідомили, що на Байкало-Амурській залізничній магістралі (БАМ)у ніч проти 30 листопада сталася пожежа у Північномуйському тунелі на території Бурятії. Зазначалося, що під час руху сталося загоряння вагона у складі вантажного поїзда. Про причини займання не повідомлялося.

Як стверджує телеграм-канал «База», всього у складі поїзда була 41 цистерна з паливом, зокрема, 3 цистерни з авіаційним паливом. Що стало причиною займання, поки що невідомо. «База» пише, що одна з версій – займання кабельної мережі, після чого вогонь перекинувся на цистерну.



Північномуйський тунель має протяжність близько 15 кілометрів, він найдовший на БАМі. Існує альтернативна залізнична колія, так званий Північномуйський обхід, проте її пропускна спроможність менша.

