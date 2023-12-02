Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому в цьогорічному контрнаступі ЗСУ наразі не сталося прориву

Колишній директор ЦРУ та екскомандувач коаліціями під проводом США в Іраку та в Афганістані Девід Петреус став співавтором книжки «Конфлікт: еволюція ведення війни з 1945 року до України».

Серед іншого, книга розповідає, чому українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися» в контрнаступі влітку 2023 року.

«2023 рік став роком, коли всі спостерігали, чи вдасться досягти прориву будь-якій зі сторін», – розповідає генерал армії США у відставці Девід Петреус під час презентації книжки на платформі видання Washington Post.

Ми бачили наші затримки із наданням їм [військової техніки]

«Чому Україна опинилася в такій ситуації, як зараз на полі бою? … Ми бачили наші затримки із наданням їм [військової техніки], наші танки лише нещодавно дісталися до них. Наша затримка в ухваленні рішень щодо M1, затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення щодо касетних боєприпасів, які могли бути дуже корисними, системи ракет більшого радіуса дії для реактивних систем залпового вогню, і врешті літаки західного зразка», – перелічує ексдиректор ЦРУ Девід Петреус причини, чому українцям наразі не вдався цьогорічний контрнаступ.

«В нашій [військовій] доктрині йдеться, що аби прорвати ті типи оборони, які ми бачили на півдні (і я не думаю, що хтось насправді усвідомлював або оцінював глибину мінних полів, і що Росія дуже правильно зробила оборонну частину, кілька ліній оборони тощо), наша доктрина каже, що для цього потрібна перевага в повітрі, а також багато інших можливостей. І ми цього не дали українцям», – наголошує він.

Ми не зробили достатньо після окупації Криму

У книжці «Конфлікт: еволюція ведення війни з 1945 року до України» її автори американський генерал у відставці Девід Петреус та член британської Палати лордів Ендрю Робертс також описують «різні можливості, які потрібні Україні» і які «ми можемо надати їм, щоб спробувати досягти прориву наступного року, коли погодні умови будуть сприятливішими, ніж взимку».

Петреус вказує на помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.

Ситуація навколо України є повчальним прикладом для Китаю

«Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін, мабуть, вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за це потужне вторгнення в Україну, полягає в тому, що ми не зробили достатньо після окупації Криму. Ми вийшли з Афганістану, він це бачив, ми не мали стратегічного терпіння, і так далі. Ось чому, я думаю, що президент Байден неодноразово заявляє, що ми маємо допомогти Тайваню», – розповідає Петреус, додавши, що Захід має активніше реагувати на загрози з Китаю, щоб не допустити війни у Тайвані.

«Ситуація навколо України є повчальним прикладом для Китаю», – каже Девід Петреус.

«Нам потрібно пам’ятати: те, що ми робимо в одній частині світу, відбивається в інших частинах світу. Наприклад, якщо наш Конгрес США не може впоратися з постійною підтримкою України, це надсилає сигнал до Індо-Тихоокеанського регіону», – розповідає генерал у відставці Петреус.

Це книга, яка сформує мислення політиків і військових стратегів для майбутніх поколінь

Книжка Девіда Петреуса та Ендрю Робертса вийшла друком у США у жовтні цього року. «Надзвичайно важлива книжка. … Елегантно написана та переконливо аргументована», – написало про неї британське видання «Дейлі Телеграф».

Американський адмірал ВМС у відставці, колишній командувач Командування спецоперацій США Вільям Макрейвен написав: «Книжка «Конфлікт» проникає в суть того, чому одні країни перемагають, а інші програють під час війни. Це книга, яка сформує мислення політиків і військових стратегів для майбутніх поколінь».