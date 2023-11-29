Визначальними для перемоги у війні, яку РФ розв’язала проти України, будуть технології, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Війну виграють технології. Росіяни можуть мобілізовувати для «мʼясних штурмів» мільйони, а їхні заводи за Уралом працюють в три зміни. Але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють», – сказав міністр.

За його словами, «ми винаходимо технології, тестуємо, масштабуємо їх».

Під головуванням Умєрова у Києві відбулася зустріч з військовими аташе в рамках IT-коаліції. Участь у заході взяли представники понад 30 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України, повідомляє сайт Міністерства оборони.

ІТ-коаліція – спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міноборони та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі учасниками ініціативи є шість держав (Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Латвія, Литва), ще одним членом невдовзі має стати Ісландія.