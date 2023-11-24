Латвія передала Україні обладнання для автоматизованої системи управління ресурсами у ЗСУ – Міноборони

Латвія передала Україні 300 ноутбуків для автоматизованої системи управління ресурсами у Збройних силах України, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням, пакет допомоги надали латвійські телекомунікаційні компанії LMT та TET за підтримки латвійської громадської організації Entrepreneurs for Peace.

«Ця техніка допоможе вести облік речового забезпечення у ще 150 військових частинах. Під час 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України Естонія оголосила про свій перший внесок в ІТ-коаліцію у розмірі 500 тисяч євро. Раніше свій внесок зробив Люксембург – обсягом 10 мільйонів євро», – розповіли у відомстві.

Крім того, про приєднання до коаліції заявила Ісландія. Це вже сьома країна-партнер, що приєдналася до ініціативи. Раніше приєдналися Естонія, Люксембург, Бельгія, Латвія, Литва та Данія.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України («формат Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міноборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.