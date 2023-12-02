Зеленський щодо виборів президента РФ: після «гра» буде на боці Заходу

Після виборів президента Росії, які заплановані на березень 2024 року, західні лідери мають вирішити, «чи визнавати легітимність диктатора Володимира Путіна, якщо він на них піде і виграє», зазначив він в інтерв’ю Associated Press.

«Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються – всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає», – заявив він.

Президент заявив, що після 2014 року «таких потужних ударів по ізоляції Росії не було», попри окупацію нею частини Донецької та Луганської областей, а також Криму.

«І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут «гра» вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна», – наголосив Зеленський.