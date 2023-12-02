Зеленський щодо виборів президента РФ: після «гра» буде на боці Заходу

Після виборів президента Росії, які заплановані на березень 2024 року, західні лідери мають вирішити, «чи визнавати легітимність диктатора Володимира Путіна, якщо він на них піде і виграє», зазначив він в інтерв’ю Associated Press.
«Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони відбуваються – всі знають, яким буде результат... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає», – заявив він.
Президент заявив, що після 2014 року «таких потужних ударів по ізоляції Росії не було», попри окупацію нею частини Донецької та Луганської областей, а також Криму.
«І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам із собою. Тому тут «гра» вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До речі, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна», – наголосив Зеленський.
Водночас він заявив, що «дуже хотів би, щоб західний світ сам розумів», що підсумки виборів у РФ будуть нелегітимними, відповідаючи на запитання, чи став би він закликати до цього міжнародну спільноту.
«Щоб мені не доводилося це робити – дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ усе це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла усюди і, безумовно, в Україну», – зазначив він.
Раніше, 15 листопада, Володимир Путін підписав зміни до закону про вибори президента РФ, які, серед іншого, уточнюють порядок проведення голосування під час воєнного стану.
Так, згідно з документом, вибори на окупованих Росією територіях України можуть проводитись після консультацій із Центрвиборчкомом, Міноборони та ФСБ РФ. Також дозволяється проводити голосування як на всій території, де запроваджено воєнний стан, так і лише на її частині.
Зміни також стосуються заборони агітації на заблокованих ресурсах, можливості ведення реєстру «домашнього» голосування в електронному вигляді, а також допуску на засідання виборчкомів представників ЗМІ, які працюють лише на підставі трудового договору.
Крім того, змінами забороняється проведення фото- та відеозйомки на виборчих дільницях у військових частинах. Це можуть робити лише представники акредитованих ЗМІ за погодженням із командиром частини.
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