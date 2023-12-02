ISW: Шойгу називає дії РФ «активною обороною», аби уникнути очікувань щодо досягнення значущих цілей

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу використовує термін «активна оборона», аби уникнути створення завищених очікувань щодо досягнень російської армії – про це йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни від 1 грудня.

Таким чином ISW прокоментував виступ голови російського Міноборони 1 грудня.

«Шойгу продовжує хибно характеризувати російські наступальні зусилля в Україні як частину «активної оборони», намагаючись пом’якшити очікування щодо здатності російських військових досягати оперативно значущих цілей», – йдеться в звіті.

Водночас, за даними Інституту, підрозділи, які згадував Шойгу у виступі, діють у тих районах на сході України, де Росія проводить наступальні операції, а не обороняється від українського контрнаступу.

«Шойгу та Путін раніше називали російські наступальні операції із захоплення Авдіївки «активною обороною» після провалу першого російського механізованого ривка для досягнення значних тактичних переваг на початку жовтня 2023 року», – нагадують аналітики.

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Установа вважає використання терміну «активна оборона» для наступів на Авдіївському напрямку навмисно оманливим, адже ЗСУ не проводили масштабних наступальних операцій у цьому районі з початку повномасштабного вторгнення Росії:

«Тим не менш, російське керівництво продовжує хибно змальовувати операції навколо Авдіївки як «активну оборону», яка, ймовірно, реконтекстуалізує відсутність будь-якого значного прогресу Росії навколо Авдіївки, попри більш ніж два місяці широкомасштабних російських атак там».

На думку аналітиків, використання російським командуванням «оборонної» риторики свідчить про брак впевненості в здатності військових РФ перетворити тактичні досягнення в оперативні досягнення.

«Президент Росії Володимир Путін, очевидно стурбований зменшенням російської підтримки війни напередодні президентських виборів у Росії 2024 року, ймовірно, вирішив применшити масштаб російських операцій для російської громадськості. Тим не менш, дедалі більший розрив між великими російськими втратами в цих наступальних зусиллях і тим, як російське командування описує ці операції, може розпалити невдоволення в широкому російському інформаційному просторі», – припускає Інститут.

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Як пояснює ISW, в разі визнання операцій на Авдіївському напрямку наступом російське командування мало б переслідувати певну оперативну мету. Натомість умови «активної оборони» дозволяють їм заявляти про успіхи, коли російська армія перешкоджає Силам оборони досягати значних успіхів у цьому районі.

Британська розвідка оцінює невелике просування російської армії у спробах оточити Авдіївку як, ймовірно, одне з найбільших досягнень Росії з весни 2023 року.

У повідомленні відомства 28 листопада йдеться, що «ця операція поступово наближає російські війська до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські сили займають одну з основних оборонних позицій. Хоча Авдіївка – виступ на лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор завширшки приблизно 7 км, через який вона продовжує постачати місто».

У Генштабі ЗСУ визнають, що армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, але кажуть, що «воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат».