Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Донбас Реалії ТБ

Наступ Росії: армія РФ атакує на багатьох напрямках

Наступ Росії: армія РФ атакує на багатьох напрямках
Embed
Наступ Росії: армія РФ атакує на багатьох напрямках

No media source currently available

0:00 0:26:27 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Де просуваються ЗСУ? Що захопила російська армія? Авдіївка, Бахмут, Кліщіївка: як змінюється ситуація на фронті?

Втрати російської армії в Україні. Як українські танки беруть участь в штурмах на Донбасі?

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG