Росія за добу втратила більше ніж тисячу військових – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили близько 1070 людей особового складу за попередню добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України вранці 2 грудня.

За даними штабу, загальні втрати Росії під час війни в Україні сягнули 331 110 військових.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:

5 571 танків (+7 за добу)

10 385 бойових броньованих машин (+13)

7 941 артилерійську систему (+10)

913 реактивних систем залпового вогню (+1)

602 засоби протиповітряної оборони

323 літаки

324 гелікоптери

5 994 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+18)

1 568 крилатих ракет (+1)

22 кораблі і катери

1 підводний човен

10 410 автомобілів і автоцистерн (+11)

1 138 одиниць спеціальної техніки (+1)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

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