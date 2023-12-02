Росія за добу втратила більше ніж тисячу військових – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили близько 1070 людей особового складу за попередню добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України вранці 2 грудня.
За даними штабу, загальні втрати Росії під час війни в Україні сягнули 331 110 військових.
Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:
- 5 571 танків (+7 за добу)
- 10 385 бойових броньованих машин (+13)
- 7 941 артилерійську систему (+10)
- 913 реактивних систем залпового вогню (+1)
- 602 засоби протиповітряної оборони
- 323 літаки
- 324 гелікоптери
- 5 994 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+18)
- 1 568 крилатих ракет (+1)
- 22 кораблі і катери
- 1 підводний човен
- 10 410 автомобілів і автоцистерн (+11)
- 1 138 одиниць спеціальної техніки (+1)
Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.
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Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.
Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.
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