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Росія за добу втратила більше ніж тисячу військових – дані Генштабу ЗСУ

Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині. Світлину оприлюднила 5 листопада пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців
Підбита російська бронетехніка біля міста Вугледару на Донеччині. Світлину оприлюднила 5 листопада пресслужба 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців

Російські війська втратили близько 1070 людей особового складу за попередню добу, свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України вранці 2 грудня.

За даними штабу, загальні втрати Росії під час війни в Україні сягнули 331 110 військових.

Крім того, за даними Генштабу, Росія втратила:

  • 5 571 танків (+7 за добу)
  • 10 385 бойових броньованих машин (+13)
  • 7 941 артилерійську систему (+10)
  • 913 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 602 засоби протиповітряної оборони
  • 323 літаки
  • 324 гелікоптери
  • 5 994 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+18)
  • 1 568 крилатих ракет (+1)
  • 22 кораблі і катери
  • 1 підводний човен
  • 10 410 автомобілів і автоцистерн (+11)
  • 1 138 одиниць спеціальної техніки (+1)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

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Раніше періодом з найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року у розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

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