Повітряні сили: вночі ППО збила 10 дронів Shahed з 11 та ракету Х-59

Російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе вночі на 2 грудня, повідомляє командування Повітряних сил.

За даними військових, російська армія випустила 11 ударних безпілотників типу Shahed з мису Чауда в окупованому Криму, а також керовану авіаційну ракету з окупованої частини Запорізької області.

«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131» в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині», – йдеться в повідомленні.

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Вночі на 1 грудня сили протиповітряної оборони збили 18 російських дронів-камікадзе з 25, а також одну з двох ракет Х-59.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.

Війська РФ постійно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.