У Міноборони заявили про намір збільшити у кілька разів виробництво ракет і боєприпасів у 2024 році

У Міністерстві оборони України заявляють про намір наступного року збільшити у кілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки.

Як заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, найбільше уваги приділятиметься виробництву засобів протиповітряної оборони – від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем ППО з дальністю понад 100 кілометрів (на кшталт ЗРК «Корал»).



«У затвердженому бюджеті на 2024 рік передбачено, що близько 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракет і боєприпасів, щоб наші Сили оборони могли гідно протистояти російській агресії», – сказав в ефірі телемарафону Гаврилюк, якого цитує пресслужба Міноборони.

Раніше інший заступник міністра Юрій Джигир заявив, що закупівля ракетного озброєння та боєприпасів стане одним із пріоритетів оборонного бюджету у 2024 року.

Міністерство оборони 23 листопада заявило про прискорення поставок нових зразків зброї в армію завдяки внесеним днями змінам до постанови Кабміну від 2015 року № 345.



