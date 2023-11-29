Президент України Володимир Зеленський повідомив про «дуже змістовну» нараду з військовими щодо «роботи на півдні».



«Я провів дуже змістовну, детальну нараду з військовими. Щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що необхідно. Погодили цілі. Чітко бачимо й пріоритети в комунікації з партнерами щодо постачання», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський сьогодні з робочими візитами відвідав Одеса та область, Миколаїв та Херсон.



За його словами, під час наради з військовими в Одесі обговорювалося питання захисту від повітряних атак.



«ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору. Я хочу подякувати всім, хто захищає регіон, і працює, щоб додати на півдні можливостей протиповітряної оборони», – розповів Зеленський.



У Херсоні, який щоденно обстрілюють російські війська, Зеленському місцева влада «представила результати в будівництві укриттів та плани, які ще будуть реалізовані».

Раніше сьогодні стало відомо, що Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Одещині.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонської області, продовжують завдавати вогневого ураження противнику.