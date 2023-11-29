Генштаб: війська РФ протягом доби здійснили атаки на сімох напрямках, було 73 зіткнення

Протягом доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог завдав 3 ракетних і 13 авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах… Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну керованою ракетою Х-31 і 2 зенітними ракетами С-300. Удари були завдані по цивільній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що оперативна ситуація на сході й півдні України «залишається складною».

За повідомленням, російські війська протягом доби здійснювали «безуспішні» штурмові дії і атаки на сімох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому.

«Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – заявили в Генштабі.

Раніше сьогодні в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») Олександр Штупун, речник Сил оборони Таврійського напрямку заявив, що російські війська зменшують використання фронтової авіації на Авдіївському напрямку.

За його словами, Збройні сили України знищили вісім штурмовиків Су-25 російської армії з 10 жовтня (російська сторона про втрати у техніці не повідомляє – ред.), і це змусило відвести авіацію за межі досяжності української протиповітряної оборони. Натомість для ударів по прифронтовій території російська армія застосовує керовані авіаційні бомби, сказав Штупун.

Речник Таврійського напрямку також зазначив, що російські війська натомість активізували штурмові піхотні операції.