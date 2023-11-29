«Війна за межами півдня та сходу»: Україна готується до нових наступів РФ. Як не допустити розширення фронту?

Чи може Росія відкрити нові фронти в Україні? Які напрямки є найбільш ризиковими? Які ресурси має на сьогодні російська армія, і що може зробити Україна для того, щоб нових наступів не відбулося? Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що армія РФ має можливість накопичувати ресурси та проводити наступальні дії на обраних напрямках. Втім, така ситуація вже була у 2022 році, коли російські військові намагалися прориватися, крім сходу і півдня, також з Чернігівської й Сумської області.

«Ми маємо бути готові до оборони по всьому периметру і тому генерал Наєв сказав очевидні речі, вони не потребують навіть обговорення. Саме тому ми говоримо про постійну готовність по всьому периметру, саме тому, до речі, генерал Наєв і прикриває північні напрямки. Росія може зробити такі речі. Це не станеться через тиждень, це не станеться через місяць, підкреслюю. Але виключити вірогідність того, що російські війська можуть спробувати організувати вторгнення як з території Білорусії, хоча це мало ймовірно, так і з території РФ – Брянської чи Білгородської області, ми не можемо», – сказав він.

«Бити по тилах РФ»

За словами експерта, посилення північних і північно-східних областей може завадити намірам Росії вести наступ у цих регіонах. Крім того, втрати, які несе російська армія, також впливають на її боєздатність.

Цілком логічно розглядати питання нанесення ударів по логістичних об'єктах на території РФ

«Неспівставні втрати на тих фронтах, які на сьогодні існують для росіян, можуть виключити в принципі вірогідність того, що вони захочуть проводити якісь наступальні акції десь на інших ділянках фронту. Це безумовно. А ті неспівставні втрати, які перевершують можливості росіян, відновлення та розгортання ударних угрупувань на інших ділянках фронту, можуть бути забезпечені кількістю та якістю озброєнь. Це озброєння має бути далекобійним, щоб унеможливити навіть питання розгортання таких угруповань, цілком логічно розглядати питання нанесення ударів по логістичних об'єктах на території РФ, тобто знищення комунікацій, знищення об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність і розгортання цих військ», – зауважив він.

Розвиток подій на південному фронті не залежить від активності російських військових на нових напрямках, додав Грабський.

«Ні в якому разі не можна в даному конкретному випадку пов'язувати ті фронти. Тому що у 2022 році дії противника на півдні, сході і на півночі були узгоджені за єдиним задумом, але вони не були тим фактором, який вимагав взаємодії, я б так сказав. Тобто задачі південного фронту противника були задачами південного фронту, східного – східного і північного відповідно північного. Це такі незалежні питання в даному конкретному контексті. Зараз вони стають більш незалежними, тому що угрупування противника, яке атакувало нас у 2022 році було втричі, а то і набагато меншим від того угрупування, яке зараз атакує нас», – підкреслив експерт.

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«Всі ресурси РФ вже на фронті»

Російський політолог та військовий експерт із Праги Юрій Федоров вважає, що на сьогодні у Росії поки немає ресурсів для відкриття нових фронтів. На його думку, всі сили, які Росія може виділити для війни в Україні, вони вже зосереджені на лінії зіткнення, яка є зараз.

«Інших сил у Росії поки що немає. Правда є плани створення нових частин з'єднань, але це все поки що плани і без великої масованої мобілізації їх не можна здійснити», – каже експерт.

Якщо Росія вирішить розширювати театр бойових дій, імовірно, це може бути південно-західний напрямок, зазначив Федоров.