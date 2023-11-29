Не «Новачок», а миш’як і ртуть: ексочільник Служби зовнішньої розвідки про отруєння Буданової і співробітників ГУР

Чи могли бути російські спецслужби причетними до отруєння дружини керівника української розвідки Кирила Буданова? Чому використали саме важкі метали, а не інший тип речовин? Про ще цей випадок свідчить? Відповіді на ці питання в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) дав начальник ГУР МОУ у 2015-2016 роках, Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках Валерій Кондратюк.

– Пане Валерію, хто може бути причетним до отруєння дружини Буданова? Це може бути російська сторона? І чи був це сигнал Буданову?

– Якщо проаналізувати, що кількість важких металів, які сьогодні знайшли під час здачі аналізів в організмі пані Буданової, то я хочу сказати, що це миш’як і ртуть.

Виявлені обставини виключають випадковість отруєння

Поєднання цих двох металів якраз виключає випадковість отруєння. Тобто це якраз свідчить, що це була цілеспрямована дія.

А те, що було додатково такі самі симптоми виявлені у високопосадовців, які відповідальні за ділянку саме організації руху опору на російській території, то це вже виключає будь-які сумніви, що за цим отруєнням, скоріш за все, стоять російські спецслужби.

І в цьому контексті я хотів наголосити не лише те, що ви вже зазначили про неодноразові спроби нападу і замахів на самого Буданова, а я б сказав, що це особиста помста Путіна за те приниження, яке він отримує від України, від Головного управління розвідки на чолі з Кирилом Будановим.

А якщо ми згадаємо всі події, що відбувалося, то з початку військового вторгнення:

це і перенесення війни з території України на територію Росії

неодноразові рейди РДК на територію Бєлгородського району; Белгородської області;

удар по Кримському мосту;

спроби підпалу у Кремлі, що є сакральними речами для Путіна.

То зрозуміло, що російські спецслужби сьогодні полюють, і Буданов і його близькі оточення є найбільш бажаними цілями.

Мета – дестабілізувати внутрішню обстановку всередині України. Тому що вбивство таких відомих медійних людей безумовно не залишиться і буде мати наслідки, скажімо так, певної дестабілізації ситуації в Україні.

– А ця інформація про речовини, якими труїли Буданову і співробітників ГУР, вона вже підтверджена в ході розслідування?

– Це інформація, яку я отримую від співробітників Головного управління розвідки. Ці факти підтверджені: що мова йде і про миш’як і ртуть, і про отруєння не лише дружини Буданова, але ще й інших співробітників.

Це диверсія. Ці люди, які займаються іншими напрямками, вони також отримали схоже отруєння

І ви знаєте, чому це дуже важливо сьогодні зрозуміти? Тому що ці хлопці, які також були отруєні, вони не належать до групи забезпечення безпеки родини Буданова.

Тобто ці люди, які займаються іншими напрямками, вони також отримали схоже отруєння.

І це вже якраз свідчення, що це диверсійна робота російських спецслужб.

– Чому саме миш’як? Світу відомі факти застосування агентами ФСБ Росії нервово-паралітичної речовини «Новачок», як у випадку із Скрипалями та Навальним, і талію, як у випадку із Литвиненком?

– Використання «Новачка» вимагає певних вмінь і навичок. Чому? Тому що то дуже небезпечна речовина й для того, хто її застосовує.

Якщо ми пригадаємо справу Скрипалів, там діяли такі агенти, які застосовували заходи особистої безпеки.

А важкі метали, такі як миш’як і ртуть, вони є доступними. І сьогодні ворог намагається використати всі можливості, які в нього є, щоб дістатися до близького оточення Кирила Буданова.

І в цьому випадку я не виключаю, Я не виключаю, що були люди, яких використали, як кажуть, «втемну». І могли бути треті особи, які навіть не здогадувалися, що вони переносять щось небезпечне.

Я не виключаю, що були люди, яких використали, як кажуть, «втемну»

І я тут хочу наголосити: при організації таких терористичних актів, вбивств, російські спецслужби виходять з того, яка ціль буде, скажімо так, найбільш вразливою. І вони вивчають не лише Буданова, але й все його близьке оточення.

І після того, як вони зрозуміли, що сьогодні Буданов достатньо сильно захищений, але при цьому безпека його рідних, скажімо так, має якісь вразливості в системі охорони, то вони саме це і будуть використовувати.

– Отруєння, очевидно, відбулося раніше. Чому про це стало відомо зараз?Це витік в медіа з джерел ГУР, чи можливо так треба було, щоб не одразу про це повідомляти, доки не встановлені всі факти ?

– Це могло бути і так, і так.

Чому? Бо позиція ГУР – проводити розслідування. Але спочатку було мало даних, а тоді, можливо, відбувся витік в засоби масової інформації.

До розслідування виявили бажання приєднатися Bellingcat

Я хочу також повідомити, що до розслідування також виявили бажання приєднатися розслідувачі Bellingcat. Вони вже вийшли на зв'язок і запропонували також свою допомогу і підтримку в розслідуванні цього отруєння.

– З приводу того, як убезпечити, посилити безпеку вищого військово-політичного керівництва України, як Ви вважаєте, які заходи мають бути прийняті, або Вам вже відомо, які заходи прийняті, якщо про це можна говорити?

– Дуже важливо зрозуміти, що на початку вторгнення дуже велика кількість агентів, яка була і в українських спецслужбах, і взагалі в Україні, вони були перелякані. І взагалі втратили зв'язок із своїми кураторами.

Але з тих пір російські спецслужби, зрозуміло, намагалися будь-якою ціною відновити цей зв'язок. І враховуючи те, що війна затягнулася, і я думаю, що багатьох агентів різними засобами вдалося повернути. Саме про таких агентів і сказав секретар РНБО Олексій Данілов, коли наголосив, що Росія активізувала свою агентуру. І це не нова набута агентура, а це ті старі, які відмовилися спочатку, або сховалися, а тепер знову вилазять.

І такі люди можуть бути, скажімо так, і біля перших посадових осіб військово-політичного керівництва держави.

Небезпека постійна і заходи безпеки мають бути максимальними

Тому небезпека, вона постійна. І заходи, які треба вживати, вони мають бути максимальними, з урахуванням всіх викликів і загроз, які можуть бути від російських спецслужб.

Російські спецслужби, ви знаєте, вже неодноразово засовували отруєння і політичні вбивства, не лише там, на території своєї держави, але й за кордоном.

І виходячи з цього мій головний, знаєте, меседж, що російські спецслужби – це є терористична організація. А сам Путін вже, він також є визнаним з боку Заходу як терорист.

– Я просто хотів би уточнити, ви сказали, що в найближчому оточенні військово-політичного керівництва могли би бути зрадники, як їх називають в народі. В цьому випадку, можливо, вам відомо, чи дійсно були ті люди, які якось інформували російські спецслужби про переміщення, умовно, не знаю, пані Буданової, або про те, як взагалі відбувається її життя в українській столиці. Чи це наразі невідомо слідству або невідомо вам?

– Зазвичай використовуються саме такі люди, які передають інформацію, і вбивці, або ті, хто виконує такі замахи, вони організовують спостереження.

Найбільша можливість їх виявити, коли вони встановили спостереження. Необхідне контрспостереження, щоб їх виявити, що передбачити і запобігти таким речам.

І, на превеликий жаль, як мені здається, цього разу так не відбулося. Тому треба провести детальний аналіз того, що сталося, з'ясувати всі деталі і обставини, а тоді зробити відповідні висновки.