Кілька журналісток могли бути отруєні після втечі з Росії – розслідувачі

З осені 2022 року кілька російських журналісток, які залишили країну, ймовірно, були отруєні. йдеться в поширеному 15 серпня розслідуванні The Insider.

За даними розслідувачів, у жовтні 2022 року була отруєна кореспондентка «Нової газети» та «Медузи» Олена Костюченко, через тиждень у Тбілісі – журналістка «Еха Москви» Ірина Баблоян , а в травні 2023 року в Празі симптоми отруєння були зафіксовані у голови фонду «Вільна Росія» Наталії Арно.

The Insider звертає увагу, що зазвичай не публікує такі розслідування до встановлення причетних до злочинів, але в цьому випадку видання за згодою постраждалих вирішило розповісти про події, щоб попередити тих, хто виїхав із Росії.

Олена Костюченко невдовзі після початку війни перебувала на території України. Журналістка опублікувала кілька репортажів. У матеріалі про Херсон вона писала, що російські солдати викрадали та катували людей.

Наприкінці березня Костюченко перебувала в Запоріжжі і планувала поїхати до Маріуполя, але через реальні загрози виїхала до Німеччини.

17 жовтня Костюченко вирушила до Мюнхена нічним поїздом, наступного дня зустрілася там зі своєю подругою. По дорозі назад у неї стала боліти голова. У Берліні журналістка ледь дісталася своєї квартири, відчула занепад сил, у неї зʼявилася задишка. Уранці вона відчула сильний біль у животі, який віддавав у хребет. У неї з'явилися запаморочення, нудота, сильне відчуття тривоги, а також безсоння.

Журналістка звернулася до лікарні лише за 10 днів. Тести виявили підвищення показників ферментів печінки. Лікарі рекомендували здати аналізи на токсини у клініці «Шаріте».

Костюченко звернулася до поліції. Поліцейські розпочали розслідування, визнавши, що знайти сліди токсинів через деякий час після ймовірного отруєння практично неможливо. 2 травня справу закрили, але у липні відкрили знову для проведення додаткових досліджень.

Лікарі, опитані The Insider, повідомили, що описані Костюченко симптоми схожі на отруєння речовиною, яка потрапила в організм ззовні.

У жовтні 2022 року журналістка Ірина Баблоян переїхала до Грузії. Увечері 25 жовтня вона відчула нездужання, потім слабкість та запаморочення. Через добу у неї стали червоними долоні. 27 жовтня Баблоян поїхала до Єревана. У готелі у неї заболів живіт, зʼявилася нудота та безсоння, у роті відчувався металевий смак. Симптоми зникли за два дні, але досі у журналістки зʼявляються раптові почервоніння на шкірі.

Опитані The Insider медики вважають, що Баблоян могли отруїти тією ж чи схожою речовиною, яку, ймовірно, використали проти Костюченоко.

Голова фонду «Вільна Росія» Наталія Арно на початку травня брала участь у непублічному заході в Празі. Після повернення до готелю Арно побачила двері свого номера відчиненими. У номері, за словами Арно, відчувався запах парфумерії. Пізніше Арно прокинулася від болю у роті. Потім хворобливі відчуття стали поширюватися тілом, а в роті зʼявився мінеральний смак.

Того ж дня Арно повернулася додому до Вашингтона і звернулася до лікаря. Результати токсикологічного дослідження поки не готові, але медики повідомили, що у Арно, ймовірно, отруєння нейротоксичною речовиною. Експерти The Insider кажуть, що описані симптоми можуть говорити про отруєння нервово-паралітичною речовиною, зокрема класу «Новачок».

Справу Арно розслідують правоохоронні органи США.