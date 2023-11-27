Росія активізувала в Україні мережу шпигунів – Данілов

Росія активізувала в Україні мережу шпигунів, зокрема, в Службі безпеки, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю виданню The Times.

За його словами, мета російських агентів – «вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення».

Данілов зазначив, що Росія намагається скористатися «так званою напругою» між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Секретар РНБО також розповів, що Росія намагається «поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні».

Розвідувальні служби Росії використовують для роботи за кордоном два види співробітників: агентів під дипломатичним прикриттям та агентів, яких називають «нелегалами».