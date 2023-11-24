WP: Росія за підтримки Китаю хоче побудувати тунель під Керченською протокою

Росія за підтримки Китаю хоче побудувати під Керченською протокою підводний тунель, який був би захищений від ракетних атак України, пише The Washington Post із посиланням на українські спецслужби, які перехопили низку електронних листів.

Видання зауважує, що підтвердило справжність повідомлень, зокрема, через корпоративні реєстраційні документи, які показують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених в електронних листах, нещодавно був створений у Криму.

За даними газети, переговори про будівництво вже велися.

У перехопленому повідомленні від 4 жовтня йдеться про те, що Китайська залізнично-будівельна корпорація CRCC «готова забезпечити будівництво залізниць й автомобільних доріг будь-якої складності у Кримському регіоні».

Як пише WP, генеральним директором консорціуму є російський бізнесмен Володимир Калюжний, який у листах вказував, що китайська корпорація готова стати генеральним підрядником у проєкті. Водночас у розмові з журналістами він заявив, що не надаватиме інформації «ворожим ЗМІ», і різко зупинив дзвінок.

В одному з листів сказано, що китайська будівельна корпорація CRCC братиме участь у проєкті лише на умовах конфіденційності і в документах не згадуватиметься через ризик накладення санкцій. В іншому листі йдеться про те, що проєкт готовий профінансувати китайський банк. Вартість тунелю може становити п’ять мільярдів доларів.

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Керченський міст, який сполучає територію Росії з окупованим українським Кримом, був пошкоджений вибухами двічі. Востаннє – 17 липня 2023 року, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до обох атак на Керченський міст.

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