СБУ прокоментувала слова Данілова щодо Росії та шпигунів

У Службі безпеки Україні пояснили слова секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова про нібито «шпигунів Росії в СБУ». За даними відомства в коментарі виданню «РБК-Україна», цю заяву «неправильно інтерпретували».

У СБУ кажуть, що «насправді ж, це не відповідає дійсності, а наші спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру».

«Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці», – заявили в СБУ.

У відомстві нагадали, що протягом 2022–2023 років Служба безпеки «викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб».

«Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші», – зазначили в СБУ.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що «СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі».

«Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені», - підсумували в пресслужбі в коментарі виданню.

Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв’ю The Times сказав, що РФ нібито «активізувала шпигунів в СБУ». Згодом ці слова спростував сам Данілов, він пояснив, що видання неправильно зрозуміло його. І насправді він мав на увазі, що СБУ «активно працює по шпигунах».