Кулеба: для безпеки всієї Європи оборонні індустрії мають наростити виробництво

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув на перше засідання Ради НАТО – Україна в Брюсселі 29 листопада.

Говорячи про засідання під час вступного слова з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом, Кулеба звернув увагу на те, що це перший випадок, коли представники України та НАТО сядуть за стіл переговорів «як рівні».

«Це, напевно, найбільша різниця між тоді й зараз, коли ми порівнюємо попередню комісію Україна – НАТО і сьогоднішню Раду Україна – НАТО», – сказав він.

Говорячи про порядок денний зустрічі, Кулеба зазначив, що Україна та союзники обговорюватимуть, поміж іншого, нарощування виробництва зброї та боєприпасів.

Читайте також: В уряді повідомили про схвалення проєкту адаптованої річної національної програми Україна-НАТО

«Аби забезпечити сталість безпеки всього європейського регіону, оборонні індустрії маю посилити виробництво, координуватися, працювати як один цілісний комплекс оборонної індустрії євроатлантичної спільноти», – заявив він.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».