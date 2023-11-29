Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Кулеба: для безпеки всієї Європи оборонні індустрії мають наростити виробництво

Дмитро Кулеба назвав зустріч Ради Україна – НАТО першим випадком, коли представники України та НАТО сядуть за стіл переговорів «як рівні»
Дмитро Кулеба назвав зустріч Ради Україна – НАТО першим випадком, коли представники України та НАТО сядуть за стіл переговорів «як рівні»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув на перше засідання Ради НАТО – Україна в Брюсселі 29 листопада.

Говорячи про засідання під час вступного слова з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенберґом, Кулеба звернув увагу на те, що це перший випадок, коли представники України та НАТО сядуть за стіл переговорів «як рівні».

«Це, напевно, найбільша різниця між тоді й зараз, коли ми порівнюємо попередню комісію Україна – НАТО і сьогоднішню Раду Україна – НАТО», – сказав він.

Говорячи про порядок денний зустрічі, Кулеба зазначив, що Україна та союзники обговорюватимуть, поміж іншого, нарощування виробництва зброї та боєприпасів.

Читайте також: В уряді повідомили про схвалення проєкту адаптованої річної національної програми Україна-НАТО

«Аби забезпечити сталість безпеки всього європейського регіону, оборонні індустрії маю посилити виробництво, координуватися, працювати як один цілісний комплекс оборонної індустрії євроатлантичної спільноти», – заявив він.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG