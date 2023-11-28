В уряді повідомили про схвалення проєкту адаптованої річної національної програми Україна-НАТО

Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України схвалила проєкт адаптованої річної національної програми (аРНП) на 2024 рік для представлення стороні НАТО, повідомила пресслужба українського уряду.

У Кабміні зауважили, що головна мета аРНП – підготовка України до членства в Північноатлантичному альянсі шляхом підвищення обороноздатності як майбутнього союзника НАТО.

«Адаптована РНП є максимально стислою і практичною, сфокусованою на реформах у секторі безпеки і оборони. У сфері демократичних трансформації чітко зафіксовано посилання на завдання, які Україна виконує на шляху європейської інтеграції. Ми провели хорошу внутрішню роботу, а також ґрунтовні консультації зі штаб-квартирою НАТО. Союзники позитивно оцінили підхід, який ми запропонували, й дали узагальнені рекомендації до проєкту, які були враховані комісією», – зазначила голова комісії, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Проект аРНП представлять союзникам 29 листопада на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, уточнили в уряді.

Проєкт програми містить п’ять базових розділів: політичні й економічні питання, оборонні й військові питання, ресурсні питання, питання безпеки і правові питання.

В уряді повідомили, що фокус аРНП на 2024 рік зосереджений на посиленні оборонних спроможностей сектору безпеки й оборони України через розвиток відповідних систем планування, управління і контролю.

«Зміни відбуватимуться шляхом впровадження стандартів і найкращих практик НАТО з метою досягнення взаємосумісності з Альянсом», – йдеться в повідомленні.

В уряді нагадали, що за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року лідери держав-членів Альянсу домовилися про відмову від Плану дій щодо членства в НАТО. Натомість прогрес України у впровадженні реформ, необхідних для членства в НАТО, регулярно відстежуватимуть через прогрес в індикаторах виконання аРНП під час постійних консультацій з НАТО щодо реалізації програми в межах роботи Ради Україна-НАТО.

У липні відбувся дводенний саміт НАТО у Вільнюсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберґ 11 липня заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться усі союзники і будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри – модернізація оборонних інституцій України та війна, яка триває в країні.

У комюніке Альянсу за підсумками першого дня саміту йшлося про те, що поступ України на шляху до інтеграції в НАТО «вийшов за рамки потреби» в Плані дій щодо членства. Члени НАТО підтвердили намір прийняти Україну до НАТО, заявлений на саміті 2008 року в Бухаресті. Втім, часові рамки цього кроку й досі не визначені.