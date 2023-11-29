Генсекретар НАТО назвав наслідки від рішення Путіна щодо вторгнення в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ озвучив низку наслідків від повномасштабного вторгнення РФ в Україну, назвавши це «стратегічною помилкою» російського президента Володимира Путіна. Про це, як передає кореспондент Радіо Свобода, генсек сказав на підсумковій пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

«Поки Україна рухалася вперед, Росія занепадала – політично, військово та економічно», – сказав Столтенберґ.

За словами словами, політичний занепад Росії полягає в тому, що вона втрачає свій вплив серед сусідів – не лише в Україні, а й на Кавказі та в Центральній Азії, водночас стає все більш залежною від Китаю.

«Рік за роком Москва закладає своє майбутнє перед Пекіном», – додав Єнс Столтенберґ.

Військово Росія втратила значну частину своїх сил – сотні літаків, тисячі танків та понад 300 тисяч військових, каже генсек НАТО.

«Економічно Росія під великим тиском. Прибутки від газу та нафти падають. Російські банківські активи під санкціями. Більше тисячі іноземних компаній скоротили чи зупинили свою діяльність у країні, 1,3 мільйона людей покинули Росію минулого року. Все це підкреслює стратегічну помилку Путіна, який вторгся в Україну», – сказав Столтенберґ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у свою чергу, заявив, що для того, «аби забезпечити сталість безпеки всього європейського регіону, оборонні індустрії маю посилити виробництво, координуватися, працювати як один цілісний комплекс оборонної індустрії євроатлантичної спільноти».

У Брюсселі на 29 листопада скликали перше засідання Ради НАТО – Україна. На порядку денному, серед іншого, за даними МЗС, – нарощування виробництва зброї та боєприпасів.