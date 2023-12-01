Вночі сили ППО збили 18 дронів-камікадзе та ракету Х-59 – командування

Російські війська атакували Україну дронами типу Shahed та ракетами Х-59 вночі 1 грудня, заявляє командування Повітряних сил вранці в п’ятницю.

За даними командування, атака дронів здійснювалася з мису Чауда в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Ракети запускали з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основний напрямок удару – південь та схід країни. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – заявляють Повітряні сили.

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Військові повідомляють про збиття 18 ударних безпілотників та однієї керованої авіаційної ракети Х-59. Сили протиповітряної оборони працювали в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також вранці 1 грудня повітряна тривога через загрозу ударних дронів була оголошена на півночі України, зокрема, в Києві. Про наслідки цієї атаки наразі не повідомлялося.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.