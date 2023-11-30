Число загиблих через обстріл Новогродівки на Донеччині зросло, під завалами ще залишаються люди – МВС

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу в Новогродівці на Донеччині зросло до двох, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Станом на 16:00 вже двоє загиблих: з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Загиблим є 55-річний мешканець будинку. Ще під завалами може залишатися родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік і 8-річна дівчинка», – повідомили в МВС і додали, що рятувальна операція триває.

Раніше сьогодні повідомлялося, що війська РФ обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Йшлося про поранену 13-річну дитину і ймовірне перебування під завалами кількох людей. Пізніше виконувач обов’язків голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що на місці обстрілу військами РФ житлового будинку в Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

За даними МВС, війська РФ вночі одночасно шістьма ракетами «С-300» вдарили по Покровському району Донеччини. Постраждали Покровськ, Новогродівка і Мирноград. Усього влада повідомляла про 10 постраждалих цивільних, зокрема дітей.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.