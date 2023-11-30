Донеччина: у Покровську, Новогродівці та Мирнограді через ракетну атаку РФ поранені 10 людей, зокрема – діти

Щонайменше десятеро цивільних зазнали поранень напередодні на Донеччині через російські обстріли, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що війська РФ вночі одночасно шістьма ракетами «С-300» вдарили по Покровському району.

«Парамедики поліції врятували немовля… Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами», – повідомив Клименко.

За даними МВС, серед постраждалих у Покровську – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення зазнав 13-річний хлопчик. Є руйнування. Також один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми – сім’я опинилася під завалами.

«Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає», – йдеться в повідомленні.

У Новоградівці сталося влучання у багатоповерховий будинок, повідомляють правоохоронці.

«Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, імовірно, можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина», – йдеться в повідомленні.

Мирноград на Донеччині російські війська атакували двома ракетами із ЗРК «С-300», руйнувань зазнав відділ поліції.

«На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває», – повідомили у МВС.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.