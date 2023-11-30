Нічна атака РФ: Повітряні сили повідомили про збиття 14 дронів-камікадзе

Російська армія вночі проти 30 листопада атакувала Україну 20 ударними дронами типу Shahed – про це заявили Повітряні сили вранці в четвер.

За даними військових, дрони запускали з окупованого Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Російські війська також вдарили по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.

«До відбиття повітряного нападу залучено, винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА», – йдеться в повідомленні.

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Сили протиповітряної оборони працювали у південних, східних та центральних областях України, додає командування.

Під час попередньої атаки в ніч на 29 листопада сили ППО збили 21 російський дрон-камікадзе та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.