На Запоріжжі за добу через обстріли військ РФ одна людина загинула і четверо поранені – влада

Минулої доби через російські обстріли по Запорізькій області одна людина загинула і четверо зазнали поранень, повідомив голова ОВА Юрій Малашко у Telegram.

«Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна жінка та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років. Атака ворожого дрону-камікадзе забрала життя 67-річної жительки Степногірська», – повідомив Малашко.

За його даними, усього напередодні війська РФ завдали понад 150 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.



Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.