У двох областях унаслідок обстрілів пошкоджені будівлі пожежних частин – ДСНС

Внаслідок російських обстрілів у неділю, 26 листопада, було пошкоджено два пожежно-рятувальні підрозділи, йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні (26 листопада – ред.) внаслідок таких влучань було пошкоджено два наші підрозділи, у Донецькій та Запорізькій областях», - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, пошкоджень зазнали будівлі пожежних частин і автоцистерна. Ніхто з рятувальників не постраждав.

Російські війська завдали повітряної атаки по Україні в ніч проти 26 листопада. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили РФ атакували з південно-східного напрямку (з Приморсько-Ахтарська) дев’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed. Завдяки успішній роботі сил ППО, вісім російських ударних дронів було збито.

Сили РФ регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.