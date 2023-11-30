У Новогродівці знайшли загиблого чоловіка, під завалами будинку можуть бути люди – Донецька ОВА про обстріл

Виконувач обов’язків голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що на місці обстрілу військами РФ житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

«Станом на 10:00 під завалами, ймовірно, перебувають 4 людини, з них – 1 дитина. Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі розібрано 132 тони будівельних конструкцій», – повідомив Мороз.

Раніше сьогодні повідомлялося, що війська РФ обстріляли багатоповерховий будинок у Новогродівці на Донеччині. Йшлося про поранену 13-річну дитину і ймовірне перебування під завалами кількох людей.

За даними МВС, війська РФ вночі одночасно шістьма ракетами «С-300» вдарили по Покровському району Донеччини. Постраждали Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Усього влада повідомляла про 10 постраждалих цивільних, зокрема дітей.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.