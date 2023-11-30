У ЗСУ повідомили про рух щонайменше двох груп «шахедів». Про збиття одного БПЛА каже влада Дніпропетровщини

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух щонайменше двох груп «шахедів».



За даними українських військових, ударні БПЛА були зафіксовані

на півдні Дніпропетровщини, рухаються у напрямку Кривого Рогу.



Також зазначається, що ще одна група «шахедів» рухається з Чорного моря на Миколаївщину.



Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак про збиття одного безпілотника в небі над Нікопольщиною.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше припустив, що Україні будуть загрожувати у великій кількості дрони, для знищення яких потрібне «раціональне озброєння», наприклад, установки Gepard.



«Якщо заява про 60 установок Gepard, які нам Штати десь хочуть закупити, втілиться в життя, то це буде серйозне посилення. Тому що нам потрібно захиститись від «шахедів». Нам треба «шахедів» чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні. Дрони – це те, що буде загрожувати нам у великій кількості. Тому потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати. Потрібні зенітні гармати, такі, як має Gepard та аналогічні системи», – пояснив він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.