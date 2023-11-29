У МАГАТЕ повідомили про «звуки бойових дій» біля двох АЕС в Україні

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили про військову активність протягом 29 листопада біля двох українських атомних електростанцій.

Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, група МАГАТЕ, яка спостерігає за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС), повідомила, що пізно ввечері 29 листопада, перебуваючи у своїх приміщеннях, почула кілька вибухів поблизу, протягом 20 хвилин.

«Значна увага світу – і це правильно – зосереджена на дуже реальних небезпеках, з якими стикається Запорізька атомна електростанція, оскільки вона розташована на лінії фронту. Але вчорашня подія слугує нагадуванням про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам», – сказав Ґроссі, додавши, що усі українські ядерні об’єкти залишаються «вразливими».

Крім того, представники МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, протягом останніх 24 годин чули звуки вибухів на деякій відстані від станції.

Вчора вночі 29 листопада на Хмельниччині оголошувалася повітряна тривога. Вночі під час атаки в області працювали сили ППО. Після атаки місцева влада повідомила про пошкодження приміщення агропідприємства в Шепетівському районі.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вночі проти 29 листопада російські війська атакували Україну, серед іншого, 21 ударним БПЛА, основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.