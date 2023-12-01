У Білому домі кажуть, що не забезпечують Україну «можливостями для операцій всередині РФ»

США не забезпечують Україну можливостями для проведення операцій на території РФ, зазначив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Крім того, за його словами, США не надають офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі (БАМ).

«Я не можу підтвердити цих повідомлень», – сказав офіційний представник адміністрації США на прохання прокоментувати інформацію в ЗМІ, що українські спецслужби провели «успішні операції на БАМі».

Водночас, Кірбі повторив позицію Вашингтона, озвучену раніше, що Сполучені Штати «не заохочують та не забезпечують можливостями атаки українських сил всередині Росії».

Вранці 1 грудня медіа повідомили, що Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про теракт після вибухів на БАМ. Низка ЗМІ повідомила, що атаку провела СБУ. Офіційно там це не підтверджували. Російська влада не підтверджувала і порушення кримінальної справи. Про другий вибух інформація приховується. Російські залізничники стверджують, що по обхідному шляху продовжується рух поїздів.

Згодом стало відомо, що в Росії на ділянці Байкало-Амурської магістралі у Бурятії підірвали другий вантажний потяг за добу. Вибух стався на об’їзній колії навколо Північномуйського тунелю, пошкодженого першим вибухом 29 листопада.

Північномуйський тунель має протяжність близько 15 кілометрів, він найдовший на БАМі. Існує альтернативна залізнична колія, так званий Північномуйський обхід, проте її пропускна спроможність менша.