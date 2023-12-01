«Україна не отримала всю зброю, але я не можу скаржитися» – Зеленський про контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не дав тих результатів, на які багато хто сподівався, це сталося головним чином через те, що Україна не отримала очікуваного озброєння від союзників. Про це він заявив в інтерв’ю агенції Associated Press.



«Подивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися», – сказав Зеленський.



Він визнав, що Україна не в змозі просуватися досить швидко і досягти значних проривів, але сказав, що це не є причиною для капітуляції.



Зеленський також зауважив, що війна Ізраїлю та «Хамасу», який США і Євросоюз визнали терористичною організацією, є ризиком, оскільки може відвернути увагу від війни в Україні в критичний момент.



«Ми бачимо навіть наслідки того, що глобальне суспільство через трагедію на Близькому Сході переключилось. І це – факт», – додав він.

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У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.

Верховний представник Євросоюзу з питань безпеки Жозеп Боррель навесні цього року оголосив про триетапний план, згідно з яким ЄС мав надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, спочатку за допомогою наявних запасів, а потім через контракти про спільні закупівлі та збільшення виробництва.

Втім, ближче до кінця року стало відомо, що блок не встигає виконати ці обсяги, хоча Боррель заявив, що вони залишаються «політичною метою».