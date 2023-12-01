«Контроль над Європою і крах НАТО». Мета Путіна у війні щодо України і Заходу та прогноз на 2024-й рік

Як вплине на війну збільшення оборонних витрат Росії? Чи буде Захід продовжувати підтримувати Україну у довготривалій перспективі? Як не дати Росії перемогти, чи готові до цього міжнародні партнери, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент Росії Володимир Путін затвердив рекордне з часів СРСР зростання витрат на армію. Про це в кінці листопада написало видання The Moscow Times. Згідно з затвердженим бюджетом, наступного року російська влада має намір спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

затвердив рекордне з часів СРСР зростання витрат на армію. Про це в кінці листопада написало видання The Moscow Times. Згідно з затвердженим бюджетом, наступного року російська влада має намір спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. За статтею «національна оборона» Росія витратить 10,7 трлн рублів – це на 70% більше, ніж 2023-го року , та втричі вищий показник за 2021-й рік. Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,6 трлн рублів, досягне майже 30%. Журналісти нагадують, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті 1990 року на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%.

, та втричі вищий показник за 2021-й рік. Частка військових витрат у російському бюджеті, загальний розмір якого складе 36,6 трлн рублів, досягне майже 30%. Журналісти нагадують, що третину бюджету на оборону витрачав СРСР у свої останні роки: у бюджеті 1990 року на військові цілі було закладено 71 млрд рублів або 29,4%. Тим часом Україна наступного року розраховує отримати від США, Євросоюзу та МВФ понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Крім того, ключовою залишається західна військова допомога. Головним донором України залишаються США, і саме там ситуація є найбільш невизначеною. У жовтні президент Джо Баден запропонував Конгресу схвалити в одному пакеті фінансування на Ізраїль, Україну та деякі інші потреби. На Україну там було передбачено понад 61 млрд доларів , у тому числі майже 12 млрд прямої бюджетної підтримки. Втім, законопроєкт ще не розглянули, а два тимчасові бюджети США ухвалили без фінансування для України та Ізраїлю.

від США, Євросоюзу та МВФ понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Крім того, ключовою залишається західна військова допомога. Головним донором України залишаються США, і саме там ситуація є найбільш невизначеною. У жовтні президент запропонував Конгресу схвалити в одному пакеті фінансування на Ізраїль, Україну та деякі інші потреби. , у тому числі майже 12 млрд прямої бюджетної підтримки. Втім, законопроєкт ще не розглянули, а два тимчасові бюджети США ухвалили без фінансування для України та Ізраїлю. Президент Володимир Зеленський у листопаді заявив, що без західної допомоги Україні доведеться вибирати між соціальними виплатами та витратами на армію. Це може спричинити в суспільстві «кризу, яка буде впливати на хід війни», сказав Зеленський.

«Демонструє міць»

Перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий розповів «Новинам Приазов’я», що суттєвим збільшенням витрат на війну Росія демонструє свою міць. І для цього є сприятливі обставини.

Путін відчуває, що поступово ініціатива знову переходить до нього

«Передусім це зволікання США, ЄС з наданням необхідних коштів, фінансової допомоги. З низькими темпами, з низькими обсягами надання озброєння Україні. Це зовсім не відповідає ані тим запитам, з якими звертається Україна, ані реальним військовим потребам для ведення не тільки оборонної війни. І на оборону, я так розумію, з часом може не вистачати.

Але, звичайно, якщо ми хочемо говорити про перемогу у цій війні, то ресурсне забезпечення України має збільшуватися в рази, як в плані обсягів озброєння, так і в плані темпів постачання. Для Росії особливо важливо показати свою міць. На цьому етапі Путін відчуває, що поступово ініціатива знову переходить до нього», – каже експерт.

На відміну від партнерів України, країни, які підтримують Росію, діють більш рішуче, зауважив він.

Зокрема мова йде про Іран та КНДР, які хоч і перебувають під західними санкціями, але «виконує свої зобов'язання на порядок швидше і на порядок масштабніше ніж ЄС», підкреслює Солодкий.

«Буквально на днях міністр закордонних справ України нагадував ЄС про низькі темпи надання зброї обіцяної ЄС і відповідно зриваються певні дедлайни, строки. Причому, що ці зобов'язання з постачання озброєння носили, грубо кажучи, такий мінімальний характер, який би дозволяв Україні належним чином вести оборонну кампанію, мова не йде про наступальну, яка вимагатиме більших ресурсів», – додав він.

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«Загрози не лише для України»

Зволікання з наданням допомоги несе загрози не лише для України, а і для країн Європи, і позицій США на міжнародній арені, каже Солодкий.

Авторитарні режими загалом отримують певну перевагу над демократичним світом

«Наразі час та політика, яку проводить ЄС та США, Україна вони грають не на нашу користь. І на кону надто високі ставки. Мова йде не просто про можливу перемогу Росії чи отримання певних переваг Росією.

Мова йде про те, що авторитарні режими загалом отримують певну перевагу над демократичним світом. Тут особливо це важливо для США, які вважають більшою загрозою для себе той самий Китай, який уважно стежить за тим, що відбувається з протидією російській агресії. І звичайно, слабкості заходу будуть Китаєм належним чином оцінені і враховані при плануванні подальших агресивних кроків Пекіну зокрема щодо Тайваню», – зазначив експерт.

«РФ виснажує Україну»

Професор Інституту міжнародних відносин КНУ імені Шевченка, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця зазначив, що Росія у війні з Україною досягла своїх цілей лише частково, тому припиняти її не збирається.

Війна цементує тоталітарний режим. Тому російському суспільству потрібна війна

«Фактично зайнято близько 20% території, інша частина території України не окупована і демократичний режим в Україні не повалений. Тому Путін оголосив, що ця війна буде довготривала, на виснаження України. Ми бачимо, як мобілізоване населення Росії на цю війну, коли 70-75% населення Росії підтримує війну.

І це робить цей тоталітарний режим достатньо стійким. Ми побачили, що будь-який прояв якимось чином вплинути на цей тоталітарний режим, як це було зроблено Пригожиним, закінчується смертю для таких ініціаторів і цей режим стає ще більш стабільним. Отже, війна якраз і цементує цей тоталітарний режим. Тому Росії, російському суспільству потрібна війна», – вважає він.

«Контроль у Європі та крах НАТО»

Глобальна мета Путіна – це повернути Росії геополітичну вагу. Якщо він досягне своєї мети у війні з Україною, то на цьому не зупиниться, додав професор.

Він переконаний, що завдання Путіна «ввести в Росію весь пострадянський простір, перш за все, країни Балтії й встановити повний контроль над центральною, східною Європою, який передбачає захоплення східної Польщі».

«І подальше виставлення ультиматуму НАТО, як це він робив 17 грудня 2021 року, щоб НАТО відкотилося на той період, яке воно займало – за зоною до закінчення «холодної» війни. Так, що це означає фактично крах НАТО. Якщо НАТО раптом матиме намір застосовувати пʼяту статтю свого уставу у випадку окупації Росією країн Балтії і східної Польщі, тоді Путін застосує проти них тактичну ядерну зброю. І він впевнений абсолютно, що у відповідь Захід не відповість симетрично. Таким чином Росія відновить той контроль, який мав Радянський Союз над Європою», – зазначив Перепелиця.

«Новий етап широкомасштабної війни»

Збільшення оборонних витрат у Росії свідчить про те, що Кремль хоче відновити власну армію кількісно і якісно, щоб вона оговталася від поразок, і почати новий етап широкомасштабної війни, каже Перепелиця.

Безпосередньо на війну виділяється 100 млрд доларів

«Якщо ця війна не обмежується тільки Україною, як театр воєнних дій, а передбачає і подальші плани, про що вже відкрито говорять, то тоді це потребує відновлення збройних сил РФ, тому що вони понесли великі втрати. Фактично той наряд сил сухопутних військ, який був в Росії до 2022 року, їх знищили.

І що ми бачимо по бюджету РФ, прийняти на 2024-2026 роки? Приблизно вже 40% видатків бюджету виділяється взагалі на силовий блок. Це критична межа витрат на силові структури. З них безпосередньо на війну виділяється 100 млрд доларів, що на 68% більше, ніж за цей і за минулий роки. З них 30 млрд виділяється виключно на оборону, тобто на ведення війни», – пояснив співрозмовник.

Україні потрібно намагатися спиратися на власні сили і на власну оборонну промисловість, вважає експерт. Позитивним сигналом є те, що і НАТО, і США вирішили інтегрувати український ВПК до своїх структур, додав він.

«Це надихає. Але потрібні інвестиції, тому що нашого оборонного бюджету недостатньо. Тільки 20% цього оборонного бюджету, який виділений нашим керівництвом, іде на закупівлю озброєння, а 70% на утримання персоналу. Тому, що, звісно, мобілізація відбувається і багато поранених, ми несемо втрати, потрібні компенсації, лікування і все таке інше. Але при цьому ми бачимо, що 20% це дуже замало на озброєння. Взагалі для збалансованого воєнного бюджету потрібно тратити на озброєння мінімум 30%», – зазначив Перепелиця.

«Для перемоги у РФ ресурсів недостатньо»

Російський політолог та військовий експерт із Праги Юрій Федоров розповів «Новинам Приазов’я», що ресурси для продовження війни у Росії є. Втім, для перемоги їх недостатньо. За умови, якщо західні партнери не припинять підтримувати Україну.