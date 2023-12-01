Захід вважає, що РФ перемагає? Які аргументи та як реагує Україна

Захід вважає, що РФ перемагає? Чому?

протиставити західний світ? «Путін, схоже, перемагає у війні в Україні – поки що». Це заголовок статті у виданні Economist. Журналісти пишуть, що вперше після вторгнення в Україну виглядає так, що Путін може виграти. Які переваги у російському військовому потенціалі та міжнародних зв’язках побачили автори британського видання? Що може

ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині: яка ситуація

заявляють, що Росія, ймовірно, вперше почала розгортати там новосформовану гвардійську повітряно-десантну дивізію. Яка ситуація на Херсонщині? Що відомо про просування українських сил там? Російські сили з авіації обстріляли район села Кринки, що на лівому березі Дніпра, кажуть у Генштабі. Там підтверджують, що ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції на окупованому узбережжі. У британській розвідці, що Росія, ймовірно, вперше почала розгортати там новосформовану гвардійську повітряно-десантну дивізію. Яка ситуація на Херсонщині? Що відомо про просування українських сил там?

Обшуки у Почаївській лаврі: що знайшли?

СБУ провела обшуки в Почаївській лаврі. У справі про ймовірне «розпалювання національної ворожнечі та ненависті» керівництвом монастиря. Нібито на сайті лаври клірики поставили під сумнів існування України. Речник УПЦ (МП) каже, що взагалі не впевнений, чи є у Лаври сайт. Яка ситуація в Лаврі сьогодні? Куди відвезли студенток семінарії і що буде з Почаївською Лаврою? . У справі про ймовірне «розпалювання національної ворожнечі та ненависті» керівництвом монастиря. Нібито на сайті лаври клірики поставили під сумнів існування України. Речник УПЦ (МП) каже, що взагалі не впевнений, чи є у Лаври сайт. Яка ситуація в Лаврі сьогодні? Куди відвезли студенток семінарії і що буде з Почаївською Лаврою?

Розслідування про вибух у Оленівці

«Коли у зла з'являється обличчя і ім'я, ми стаємо на крок ближче до справедливості». Це слова одного з авторів розслідування про колонію в Оленівці, в якій тримали українських полонених.

The Kyiv Independent зібрали свідчення десятків людей, котрі перебували там в полоні. І дізналися імена тих, хто катував українських військових. Хто вони – розкажемо далі. Журналістизібрали свідчення десятків людей, котрі перебували там в полоні. І дізналися імена тих, хто катував українських військових. Хто вони – розкажемо далі.

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