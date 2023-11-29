«Час говорити правду». Експерти про блокування українсько-польського кордону

Бездіяльність, яку не можна пробачити – так Дональд Туск, який у грудні може очолити польський уряд, прокоментував діяльність чинної влади Польщі, оцінюючи ситуацію з блокуванням кордону з Україною. Від 6 листопада на польсько-українському кордоні триває протест польських перевізників. Вони вимагають відновити дозвільний режим перетину кордону для українських перевізників, який скасували відповідною угодою з ЄС.

Також нині це питання активно обговорюють у Сеймі, але поки що фінального рішення не видно.

Водночас міністр інфраструктури поінформував протестувальників, що говорив з міністром фінансів та міністром внутрішніх справ Польщі і що всі ці міністерства готові ухвалити термінові рішення, щоб виконати умови щодо посилення контролю.

29 листопада з перевізниками, які блокують кордон, говорив міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядур. На цій зустрічі представник транспортної галузі Вальдемар Ящур повідомив, що перевізники планують продовжувати протест, натомість відмовилися від ідеї поширити блокаду на інші пункти пропуску. Також наполягав на тому, щоб ретельніше перевіряти вантажівки, які заїжджають до Польщі, через нібито велику кількість порушень з боку українських водіїв.

28 листопада на польсько-український кордон їздила новопризначена міністр сільського господарства Польщі. Анна Гембіцька заявила, що ситуація на кордоні складна через російську агресію і безвідповідальну політику ЄС. Вона запропонувала фермерам доплату у розмірі однієї тисячі злотих (це понад 9 тисяч гривень) до кожного гектара з кукурудзою та збільшення фонду на низькопроцентні кредити для аграріїв. Ще кілька питань в процесі дискусії, повідомила Гембіцька.

На думку політика, чинна влада невдало розіграла українську карту. Туск переконаний, таку бездіяльність не можна вибачити, тому що вона ставить під загрозу польсько-українські відносини, і у цьому нема відстоювання польських інтересів.

Як повідомила 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода, черги на кордоні не суттєво, але менші. З польського боку стоїть 2,5 тисячі вантажівок. Тут є дві причини – частина водіїв, щоб тижнями не стояти у блокаді, поїхала на кордони з іншими країнами. Також відомо, що протестувальники почали пропускати не одну машину на годину, а трохи більше, подекуди 7.

– Як в українського дипломата хочу спитати у вас, чи все можливо зі свого боку зробила Україна, щоб врегулювати цю ситуацію, чи могла вона щось зробити?

– Я думаю, що Україна зробила все, що можливо, тому що немає сумнівів: і уряд, і суспільство в Україні прекрасно розуміють, наскільки важливим партнером сьогодні для нас є наш сусід – Республіка Польща.

Але інколи бувають періоди внутрішнього розвитку в усіх країнах, які називають себе демократіями, зокрема у Польщі. І от так сталося, що цей політичний період якраз випав на такий час, коли йде велика війна, тому будемо сподіватися, що давні, близькі сусіди знайдуть якнайшвидше вихід з цієї прикрої ситуації, яка на кордоні Україна-Польща склалася.

– У багатьох статтях Дональда Туска вже представляють як майбутнього прем’єра Польщі. І є думка, що його призначення на посаду позитивно вплине на взаємини з Україною. Чи ви погоджуєтеся з цією тезою і чи це означає, що до призначення ситуація не зміниться?

– Давайте по черзі. Як відбуватиметься політичний процес в Польщі – це справа самих поляків. Ми знаємо те, що вибори пройшли, що є конституційні процедури, що найбільш вірогідним кандидатом на посаду прем’єр-міністра має бути лідер партії, яка перемогла, – це Дональд Туск, правила такі.

Історія відносин партії Дональда Туска і його особисто до українського питання дозволяє позитивно дивитися на перспективи українсько-польської співпраці

І друге, що вплине позитивно чи негативно… Я особисто знаю Дональда Туска досить давно – з 2003 року, ще коли почав працювати в Польщі. Дональд Туск має дуже серйозну політичну кар’єру в Польщі, в Європі в тому числі. Можу запевнити з особистого досвіду, що це дійсно великий друг нашої держави, дуже досвідчений політик. Як складеться його політична доля у разі, якщо згідно конституційних процедур він очолить польський уряд, будемо дивитися. Але, скажімо так, історія відносин партії Дональда Туска і його особисто до українського питання дозволяє позитивно дивитися на перспективи українсько-польської співпраці.

– Чи означає це, що поки Туск не стане прем’єром, ситуація навряд чи зміниться на кордоні?

– Ви знаєте, кордон – це прикра, але маленька ситуація. Давайте за маленькими ситуаціями не прогледимо велику ситуацію. Польща сьогодні – наш ключовий, основний партнер по землі, в нашому тилу, грубо кажучи.

Те, що зробила Польща протягом останніх, особливо двох років, вже назавжди записано в історії. Історія не завжди пишеться тільки рожевими фарбами, бувають сторінки з плямами, буває, що поробиш. Це не означає, що ситуація не може бути розблокована до того, як у Польщі зміниться уряд. Наскільки я розумію, зараз всі урядові та інші чинники задіяні у тому, щоб ситуацію розблокувати. З польської сторони ми теж чуємо пропозиції, мовляв, давайте дивитися. Є реальна ситуація, яку треба розблоковувати. Чекати на те, що щось політично зміниться можна, можна робити якісь прогнози, але працювати треба всім.

– А осад не залишиться? Іншими словами, чи може історія з цим блокуванням кордону минути безслідно у відносинах?

– Немає в Європі близьких сусідів (а Польща і Україна – це дуже близькі сусіди), в історії двосторонніх відносин яких не було незаплямованих сторінок.

Відкрийте будь-яку європейську (сторінку – ред.) протягом останніх 500 років, от я ж кажу, це ще одна трошки заплямована сторінка. Хто її буде пам’ятати, тоді будемо вираховувати, що це саме той, хто хоче, щоб саме ці сторінки і пам’ятали. Як пам’ятаєте отого персонажа з «Волинської різні»? От з цього я і виходжу. Головний алгоритм – Польща наш стратегічний, ключовий партнер на Заході, і наш сусід – це найважливіше на сьогодні для держави.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

«Блокувальники» стріляють в ногу розвитку польській економіці»

Польський політик, колишній депутат Сейму Республіки Польща, журналіст, історик Мирослав Чех в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») відповів на запитання Радіо Свобода:

– Ось теза про те, що у Польщі розіграли українську карту «невдало», як каже Туск. На важу думку, це дійсно був штучно спровокований конфлікт і чи могла би змінити ситуацію більш проактивна позиція польського уряду, і чому її не було?

Продовжується розігруватись антиукраїнська карта

– Ну, звичайно, що розігрується, бо то продовжується розігруватись антиукраїнська карта. Актори відомі, інструменти відомі, прийоми відомі, мета так само відома. Це послаблення дружніх відносин між Україною та Польщею і намагання будь-якою ціною перешкодити в приході до влади Дональда Туска, який стане наступним прем'єр-міністром Польщі. Він – дружній політик до України. Звичайно, польський політик буде відстоювати польські інтереси, але водночас він твердо дотримується того, що Україна – як весь Європейський союз. І НАТО має допомагати Україні. І тому це блокування кордону, блокування перевезень до і з України має на меті так само послабити підготовку України і стійкість України під час зимового періоду.

Бо по-іншому це визнавати не можна. Треба враховувати і те, що блокування завдає збитків великих українській економіці, але так само великих збитків завдає польській економіці. Польський експорт до України минулого року зріст на 55%, порівняно з 2021 роком, цього року за три квартали ріст був знову ж на 25%. Тобто насправді «блокувальники» стріляють в ногу розвитку польській економіці і своїм співгромадянам, які займаються бізнесами: виготовляють товари і продукти, які їдуть в Україну.

Треба відзначити, що тих «блокувальників» небагато, вони не представляють тисячі польських фірм які оперують на ринку перевезень. Їхня безкарність обумовлена тим, що їм потурає польська влада, яка взагалі начебто припинила існування на кордоні. Врахуємо те, що ці люди, які вийшли на так звані протести, перебрали на себе функції поліції та інших органів державного порядку. Бо їм поліція скеровує українських водіїв, щоб вони перевіряли, які вантажі вони з собою везуть. Я не знаю, як це назвати, це неподобство абсолютне. Це здача своїх повноважень владою.

Ці вантажі пов'язані не тільки з комерційними перевезеннями, але так само з гуманітарною допомогою і – що головне – з військовими перевезеннями для України. Хто взагалі дозволяє таке безправ'я?

– Вже і неурядові організації, наскільки відомо, у Польщі звернулися до польського уряду, до президента із закликом вжити кроки для врегулювання ситуації на кордоні. Але, враховуючи, що така ситуація склалася через, не секрет, бажання польських перевізників залишити собі європейський ринок автоперевезення, обмежити туди доступ українцям, які кроки це можуть бути від польської влади, які могли би переконати польських перевізників перестати блокувати кордон?

– Тут не йдеться про переконати чи не переконати, бо, дивіться, ви згадували про візит міністра сільського господарства до тих, хто вийшов з фермерів протестувати ніби проти чого? Я запитаюся, тому що міністр приїхала, і вони домовилися, чи запропонували їм доплати до продажу кукурудзи, а є ембарго на поставки кукурудзи української до Польщі. Ситуація на світових ринках не стосується України. Ціна на кукурудзу впала через те, що великий врожай в Бразилії і в США. Друге – це доплати до пального. Який це стосунок має до України? З України йде нафта до Польщі, бензин, солярка? Це все абсурд, це показує, наскільки це все видумане, наскільки цей протест є політичним.

Я ще зверну увагу на один аспект справи, що блокування кордону відбувається недалеко від аеродрому, в якому розташований відомий хаб з постачання західного озброєння до України. Ті постачання мають бути, по-перше, більшими, щоб Україна встояла, а Збройні сили були забезпечені і снарядами, і озброєннями, і іншими потрібними товарами чи спорядженнями. По-друге, там знаходиться інфраструктура НАТО. І ці перевезення блокуються організаторами цього безправ’я. То що, вже там немає спецслужб, немає військової відповідальності? Там що, сіра зона з'явилася між Ряшевом та українським кордоном, там взагалі відсутня будь-яка влада? Там немає жодних ні натовських, ні польських спецслужб, ні взагалі державних спецслужб? І хто прийде, може виконувати функції, які приналежні винятково державним структурам? Я обурений.

Бо всі відмовчуються, і відмовчується і польський уряд, і натовські структури, врешті відмовчуються і американські структури. Бо не секрет так само, що на цьому аеродромі охороняють частини американської армії, як це видно було минулого року, коли приїздив спеціально до них президент Джо Байден. В мене як громадянина Польщі є безліч запитань до представників польської влади.

– А є у вас відповідь на запитання: «Чому відмовчуються»?

І що, ми будемо так приглядатися, як відбувається гібридна операція, яка в інтересах тільки Росії? Бо не в інтересах України, це однозначно, не в інтересах Польщі

– Я відповіді не маю, але їх треба ставити офіційно. Моє завдання як журналіста, як просто активного громадянина – ставити ці запитання. Україна стала об'єктом ось цієї операції. Натомість базові інтереси зачіпаються на Польщі, і всього НАТО так само. Ми можемо собі уявити, сьогодні вони блокують польський кордон, а завтра їдуть блокувати цей аеродром натовський? І що, ми будемо так приглядатися, як відбувається гібридна операція, яка в інтересах тільки Росії? Бо не в інтересах України, це однозначно, не в інтересах Польщі, польської економіки, національної безпеки. Час припиняти це безправ'я, ці незаконні дії. Час говорити правду, що цим блокуванням не йдеться про економічні інтереси, а йдеться винятково про політичні.

На що вказує організація цього блокування – «Конфедерація», якої діячі є особами під санкціями України не можуть в'їжджати, бо вони явно підтримують Росію. Чого тут ще не вистачає? Яких доказів?

– Ви згадали про те, що Туск невдовзі може стати прем'єр-міністром Польщі. От видання Politico назвало Туска найвпливовішою людиною року в Європі, аргументуючи це тим, що його перемога на виборах у п'ятій за величиною країні в Євросоюзі дала надію усім центристським політикам на перемогу над популістами. І тут багато вже хто пише про те, що він може стати прем'єром Польщі раніше, ніж кінець грудня. Чи так це направду, чи можливо ще є інші варіанти і сценарії розвитку подій?

– Ні. Коли все буде відбуватись в конституційному руслі, то сьогодні спікер Нижньої палати польського парламенту Шимон Головня сказав, що є два варіанти, коли Дональд Туск буде обраний прем'єр-міністром Польщі. Це вечір 11 грудня або ранок 12 грудня. Він разом зі своїм кабінетом міністрів, і тоді тільки залишається одне правове рішення чи одна правова дія, перепрошую, конституційна дія. Піти до президента, президент уповноважений прийняти присягу від прем'єр-міністра, членів його кабінету, і вони приступають до виконання своїх обов’язків. Чому це важливо? А тому важливо, що 14-15 грудня в Брюсселі відбудеться саміт Європейської ради, на якому буде обговорюватись запрошення України до переговорів щодо членства України в Європейському союзі. І другий пункт – це надання Україні великої макрофінансової допомоги на наступні 4 роки, а також 12-й пакет санкцій проти Росії.