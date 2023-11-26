ДПСУ: в Польщі завтра розпочнеться цілодобове блокування пункту пропуску «Медика-Шегині»

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що від завтра польські протестувальники розпочнуть цілодобове блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» – раніше воно було частковим.

«Блокування руху продовжується. Це чотири напрямки – «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне» і з 23 листопада додався «Медика-Шегині». Станом на ранок, за інформацією від польських прикордонників, на цих чотирьох напрямках у чергах на території Польщі в бік України перебувають близько 3500 вантажівок», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що учасники протесту з 23 листопада по сьогодні блокували пункт пропуску «Медика-Шегині» в денний час з 10:00 до 21:00 за київським часом.

«Від завтра має розпочатися цілодобове (блокування)», – нагадав він.

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Раніше повідомлялося, що польські фермери 23 листопада влаштували пікет і блокування пункту пропуску «Медика» на кордоні з Україною. До цього часу це був єдиний перехід, який не перекривали перевізники. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода з посиланням на місцевих фермерів, попереджувальна блокада КПП «Медика-Шегині» запланована на три дні з 9:00 до 20:00 (за місцевим часом), але вже з понеділка, 27 листопада, кордон перекриють цілодобово впродовж місяця. Фермери стверджують, що мають на це дозвіл від місцевого органу влади (війта).

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.