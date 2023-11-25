Зеленський про блокування кордону з Польщею: «треба дати трішки часу сусідам, все потеплішає»

Складнощі на кордоні з Польщею спричинені «політичними кроками» сусідів України – про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Швейцарії, Литви та Латвії 25 листопада.

Таким чином він відповів на запитання про ситуацію на польсько-українському кордоні та про те, чи планує він комунікацію з Варшавою з цього приводу. У цей час у Києві почалася повітряна тривога, тож Зеленський відповідав на питання коротко.

«На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким іти. У нас є цей план, працює прем’єр-міністр, віцепрем’єр Стефанішина, також на рівні Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури», – сказав він.

Зеленський нагадав, що раніше Києву вдалося знайти порозуміння з Румунією. У вересні Бухарест утримався від запровадження односторонніх заборон на ввезення української продукції.

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«Ми з президентом Румунії Йоганнесом знайшли шлях у момент політичного глухого кута, як вийти з цієї проблеми. Зараз є новий виклик на цих кордонах через якісь нові питання. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає», – додав він.

Днями Федерація роботодавців України попросила Зеленського провести зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також внести до уряду низку пропозицій щодо вирішення ситуації на кордоні.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Відомо вже про два випадки смерті українських водіїв на кордоні. Міністерство інфраструктури повідомило 25 листопада, що близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, висловили бажання евакуюватися.