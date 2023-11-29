У Польщі черги на кордоні з Україною зменшилися – посол Зварич

За останні кілька днів черги на польсько-українському кордоні зменшилися, повідомив в коментарі Радіо Свобода посол України в Польщі Василь Зварич.

За його словами, причин дві – польські протестувальники почали пропускати в середньому 6 вантажівок на годину, також частина українських водіїв, щоб тижнями не стояти перед польським кордоном, поїхали на кордони з іншими країни – Словаччиною, Румунією, Угорщиною.

Дипломат у пункті пропуску у Дорогуську провів низку зустрічей та поспілкувався з українськими водіями.



«Ситуація складна, але не безнадійна. Черга за останні 4 дні зменшилася на 4 кілометри. Зараз довжина черги з українських вантажівок складає близько 10 кілометрів. Поліція досить конструктивно налаштована, відгукуються, допомагають. Автомобілі з паливом, які мають йти поза чергою, йдуть. Наші водії забезпечені всім необхідним. Звісно, хочуть якнайшвидше потрапити додому. Середній час їхнього очікування в черзі складає два тижні», – повідомив посол.



Також Зварич повідомив про кілька зустрічей з польськими урядовцями.



«Є відповідні пропозиції, напрацювання, сподіваємося, що для польських протестувальників вони будуть прийнятними і вони якомога швидше схвалять рішення про завершення цього протесту, оскільки від нього уже дуже страждає і український, і польський, і іноземний бізнес. Економічні втрати величезні, але найгірше те, що водіям доводиться в таких погодних умовних чекати на проїзд в Україну. Хочемо, щоб це все якомога швидше завершилося», – каже Василь Зварич.

За спостереженнями посла, польський уряд активізувався у спробі вирішити проблему на кордоні.

Вчора з фермерами у Медиці зустрічалася міністр сільського господарства Польщі Анна Ґембіцька. Чиновниця сказала, що така ситуація спровокована російською агресією проти України і безвідповідальною політикою ЄС.

Сьогодні перемовини з перевізниками провів міністр інфрастуктури Польщі Алвін Гаядур. На цій зустрічі представник транспортної галузі Вальдемар Ящур повідомив, що перевізники планують продовжувати протест, натомість відмовилися від ідеї поширити блокаду на інші пункти пропуску. Також наполягав на тому, щоб ретельніше перевіряти вантажівки, які заїжджають до Польщі, через нібито велику кількість порушень з боку українських водіїв.



Водночас міністр інфраструктури поінформував протестувальників, що говорив з міністром фінансів та міністром внутрішніх справ Польщі і що всі ці міністерства готові ухвалити термінові рішення, щоб виконати умови щодо посилення контролю.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

Також повідомлялось, що від 27 листопада може розпочатись цілодобове блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.